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Manavgat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Manavgat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Karacalar Mahallesi'nde Hüseyin Ünal yönetimindeki 03 RA 876 plakalı otomobil ile Murat İnal'ın kullandığı 07 L 2583 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Murat İnal'ın kullandığı 07 L 2583 plakalı otomobilde bulunan eşi Fatma İnal, 5 aylık Aysun Asel İnal ve 6 yaşındaki Ayfer Nisa İnal yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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