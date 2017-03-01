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Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları

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Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri M.A.'nın uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, M.A.'nın Side Mahallesinde ikamet ettiği eve baskın düzenledi. Baskında 3 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, M.A. ile birlikte uyuşturucuyu satmak üzere Mersin'den geldiği belirlenen Z.T., E.D., C.D. ve E.Ğ. gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yolcu otobüsünde 6 kilo esrar ele geçirildi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Motorize Asayiş ekiplerince Konya-Manavgat Karayolu Hacıobası mevkiinde gerçekleştirilen yol uygulamasında Manavgat istikametine seyir halindeki yolcu otobüsünü durdurularak arama yapıldı. Jandarma ekipleri, otobüsün bagajında M.T.'ya ait olduğu belirlenen bavul içerisinde çöp poşetlerine sarılı vaziyette 6 kilo 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları

Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları

Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları

Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları

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