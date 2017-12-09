Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti, nakli yapan, kullanan ve bulunduran şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarına devam etti. Görevliler çalışmalar kapsamında bir aracı kovalamaca sonucunda Bahçelievler Mahallesinde durdurdu. Araçta bulunan şüpheli şahıslar S.D., M.D., H.G. gözaltına alınırken, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 7,5 gram eroin, 4 adet şırınga, 1 adet sapı kesilmiş metal kaşık ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılan S.D. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve bulundurma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından adli işlem yapılırken, ayrıca "Ehliyetsiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak ve tehlikeli şerit değiştirmek" suçlarından toplam 2 bin 175 lira trafik cezası uygulandı.

Diğer şüphelilerden H.G'nin "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlenirken, haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden H.G. ve suça sürüklenen çocuk S.D. tutuklandı.