  • BIST 93.038
  • Altın 140,528
  • Dolar 3,5539
  • Euro 3,8892
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama

» »
Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama
Manavgat KOM Grup Amirliği ekiplerince D-400 Karayolunda yapılan operasyonda 19,078 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli...

Manavgat KOM Grup Amirliği ekiplerince D-400 Karayolunda yapılan operasyonda 19,078 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manavgat KOM Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KOM Grup Amirliği görevlilerince 1 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında D-400 Karayolunda birbirleri ile koordineli hareket ettikleri değerlendirilen ve durdurulan 3 araçta narkotik dedektör köpekleri ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, Ş.Ö.'nün (42) kullandığı araç içerisinde zulalı vaziyette 25 paket halinde daralı 11,931 kilogram, C.A. "nın (54) kullandığı araç içerisinde 14 paket halinde daralı 7,147 kilogram, olmak üzere toplamda daralı 19,078 kilogram, esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından durdurulan ve uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araca öncülük ettiği belirlenen araç içerisinde bulunan İ.Ö. (36), E.S. (30) ve Y.A. (40) isimli şahıslarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 5 şüpheli, 3 Mayıs günü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Ankara Garı" Davası Sanığı Esin Altıntuğ’dan "Eşim Kendini Patlatmadı" İddiası04 Mayıs 2017 Perşembe 18:44
  • Zonguldak’ta 23 Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 67 Kişi Yakalandı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:44
  • Polisin “Dur” İhtarına Uymayarak Kaçan Oto Hırsızı Vurularak Yakalandı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:24
  • Ömer Faruk Kavurmacı ’Epilepsi’ Hastalığı Gerekçesiyle Tahliye Oldu04 Mayıs 2017 Perşembe 18:18
  • Kaçak Lüks Otomobil Yol Kontrolünde Tespit Edildi04 Mayıs 2017 Perşembe 18:13
  • Freni Patlayan Minibüs Okulun Bahçe Duvarına Çarptı: 5 Yaralı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:13
  • Jandarma Villa Hırsızlarını Ateş Açarak Yakaladı04 Mayıs 2017 Perşembe 17:53
  • Adıyaman’da Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Operasyon04 Mayıs 2017 Perşembe 17:44
  • Başkent’te Uyuşturucu İle Mücadelede Aralıksız Sürüyor04 Mayıs 2017 Perşembe 17:38
  • Köyde Balık Ağı Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı04 Mayıs 2017 Perşembe 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti