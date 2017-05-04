Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama

Manavgat KOM Grup Amirliği ekiplerince D-400 Karayolunda yapılan operasyonda 19,078 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli...

Manavgat KOM Grup Amirliği ekiplerince D-400 Karayolunda yapılan operasyonda 19,078 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manavgat KOM Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KOM Grup Amirliği görevlilerince 1 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında D-400 Karayolunda birbirleri ile koordineli hareket ettikleri değerlendirilen ve durdurulan 3 araçta narkotik dedektör köpekleri ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, Ş.Ö.'nün (42) kullandığı araç içerisinde zulalı vaziyette 25 paket halinde daralı 11,931 kilogram, C.A. "nın (54) kullandığı araç içerisinde 14 paket halinde daralı 7,147 kilogram, olmak üzere toplamda daralı 19,078 kilogram, esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından durdurulan ve uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araca öncülük ettiği belirlenen araç içerisinde bulunan İ.Ö. (36), E.S. (30) ve Y.A. (40) isimli şahıslarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 5 şüpheli, 3 Mayıs günü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.