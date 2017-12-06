Manavgat’ta Yabancı Gelinler Türkçe Öğreniyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde yaşayan yabancı gelinler Türkçe öğreniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde yaşayan yabancı gelinler Türkçe öğreniyor.

Manavgat Belediyesi ile Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) işbirliğinde ilçede yaşayan yabancı gelinlere Türkçe dersleri veriliyor. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde Salı ve Perşembe günleri saat 17.00 ile 19.00 arasında verilen dersler yoğun ilgi gördü. Başlangıç seviyesinde 20 kişilik sınıf oluşturulurken, orta seviye sınıfında ise 35 öğrenci Türkçe öğrenecek. 5 Aralık'ta başlayan ve Şubat ayının sonunda bitirilmesi planlanan Türkçe derslerinde, öğrenciler toplamda 50 saat ders görecek. Moldovya, Belarus, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan öğrenci grubunun öğretmenliğini, 2008 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan Rusya vatandaşı Liudmila Çelik yapıyor. Türkiye'yi ve Manavgat'ı çok sevdiklerini belirten yabancı gelinler, Türkçe'yi öğrenmeleri için teşvik ve katkı sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.