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Manavlar Komisyonculardan Dertli

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Manavlar Komisyonculardan Dertli
Kayseri'de manavcılık yapan Yunus Eren, sattıkları ürünlerin kendi dükkanlarına gelene kadar 5 el değiştirdiğini ve bu durumun ürünlerin fiyatlarını...

Kayseri'de manavcılık yapan Yunus Eren, sattıkları ürünlerin kendi dükkanlarına gelene kadar 5 el değiştirdiğini ve bu durumun ürünlerin fiyatlarını artırdığını söyledi.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve don olayları sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu. Kayseri'de manavcılık yapan Yunus Eren, hem don olayının yaşanmasından dolayı hem de satılan ürünlerin kendi tezgahına gelene kadar 5 elden geçtiğini söyleyerek, bunun da fiyatları artırdığını kaydetti.

Eren, "Sebze, meyve fiyatları uçuk. Bugün biber 7 TL, her zaman 7 TL değil ama illaki uçuk. Bin 300, bin 400 TL'ye çalışan insanların alma gücü çok düşük. Bir salatalık 6-7 TL. haliyle mevsim dolayısıyla, soğuklar ve malın elden ele çok geçmesi. Yani mal Mersin'den buraya gelene kadar 5 elden geçiyor. Bunun üzerinden herkes para kazanıyor. Halcinin büyük bir karı yok ama hava şartları ve soğuklar en büyük neden. Mersin'de, Antalya'da, Alanya'da çoğu ürünün seralarını yaktı. Bu nedenle de mal azalınca fiyata biniyor o da vatandaşa yansıyor. Tahmini 1 ay daha fiyatlar böyle olur" ifadelerini kullandı.

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