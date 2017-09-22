Manchester’da Evsizin İyiliği Karşılıksız Kalmadı

İngiltere'nin Manchester şehrinde Daisy Owen adında bir genç kadın, kaybettiği çantasını bulup geri getiren Paul Calderbank adlı evsiz için bir internet...

İngiltere'nin Manchester şehrinde Daisy Owen adında bir genç kadın, kaybettiği çantasını bulup geri getiren Paul Calderbank adlı evsiz için bir internet sitesinde kampanya başlatarak 3 günde 2 bin pound para topladı.

İngiltere'nin Manchester şehrinin Bolton kasabasında yaşayan yaşayan evsiz Paul Calderbank sokakta içinde Daisy Oen'a ait cüzdan, anahtarlar ve iphone 6 bulunan bir çanta buldu. İki gün boyunca Bolton sokaklarında çantanın sahibini arayan Calderbank, Daisy Owen'ın bir ilkokul arkadaşına rastladı. İlkokul arkadaşının kurduğu bağlantı sayesinde genç kadına ulaşan Calderbank, çantayı sahibine teslim etti. Çantasını bir daha geri alamayacağını düşünen Daizy Owen, Paul'ın bu yardımseverliğini karşılıksız bırakmadı. Bir internet sitesinde Calderbank yardım kampanyası başlatan Owen, kısa zamanda 2 bin pound para topladı.