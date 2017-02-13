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“Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi

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“Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi
Samsun'un Bafra ilçesinde "Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu" Projesi kapsamında panel düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu" Projesi kapsamında panel düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Manda Yetiştiricileri Birliği'nce birlikte organize edilen "Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu" Projesi kapsamında Bafra Öğretmenevinde düzenlenen panele AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Samsun Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ve manda ürecileri katıldı.

Bafra Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin yaptığı açılış konuşmasında, "Bu proje için Samsun'dan 85 genç üretici arkadaşımızı Türkiye genelindeki örnek işletmelere götürdük ve incelemelerde bulunduk. Orada teknolojiye uygun ahırları gördük. Amacımız genç arkadaşlarla Samsun'da ki manda varlığını, manda ürünlerini Samsun'a yakışır bir vaziyette ilerilere götürmek" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, "Projemizin bütçesini Bakanlığın Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından tahsil ettik. 105 bin liralık bir bütçemiz vardı. Hem yurt içi hem yurt dışı çeşitli teknik geziler düzenledik. Bu geziler çok büyük katkılar verdi. Bu katkılarla eğitim çalışmaları düzenledik" diye konuştu.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Böyle bir panelde üreticilerimize üniversitemizin alanında uzman hocalarımızın bilgilendirme yapması bizi memnun ediyor. Sadece bu alanlarda değil diğer alanlarda da üniversitemizin imkanlarından Samsun'a daha çok fırsat vermek istiyoruz, bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bu şekilde üniversitenin imkanlarını milletin hizmetine sunmak fırsatı buluyoruz. Üniversitemizin her alanda daha yaygın bir şekilde kullanılması gerekir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Murat İyigün slayt eşliğinde projenin tanıtımını yaptı.

Doç. Dr. İsmail Sezer'in yönettiği panelde Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Erdem Türkiye ve Samsun'daki manda yetiştiriciliğindeki değişimler hakkında bilgi verirken, Yrd. Doç. Dr. Habib Muruz da "manda beslemede doğru bilinen yanlışlar" hakkında sunum yaptı.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, katılımcıları hayvancılıkta desteklemeler hakkında bilgilendirdi. Panel soru-cevap ve plaket töreni ile sona erdi.

“Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi

“Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi

“Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi

“Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi

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