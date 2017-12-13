  • BIST 108.518
  • Altın 153,390
  • Dolar 3,8429
  • Euro 4,5142
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Mandarins Gayrimenkul’den yılbaşına özel kampanya

»
Mandarins Gayrimenkul’den yılbaşına özel kampanya
Mandarins Gayrimenkul tarafından 1.2 milyar TL yatırımla iki etap halinde inşa edilen The Mandarins Acıbadem’de ev sahibi olmak isteyenler için 60 ay vade ile yüzde 0 faiz kampanyası uygulanıyor.

Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası çıkışında yükselen projedebin 115 daire yer alacak.
The Mandarins Acıbadem’de yatırım değeri 550 milyon TL olan birinci etabınyüzde %95‘i tamamlandı. İlk etabı Mayıs 2018’de, ikinci etabı Ağustos 2020’de konut sahiplerine teslim edilecek projede kişiye özel esnek ödeme avantajları sunuluyor.Lokasyon avantajı, akıllı ev uygulamaları, sosyal donatıları ve kendi bünyesinde yer alacak olan alışveriş alanları ile dikkat çeken projenin ilk etabında sınırlı sayıda daire kaldı. 

Esnek ödeme koşulları ile ev sahibi olmak mümkün
İstanbul’u üst düzey konforla yaşamak isteyenler için tasarlanan The Mandarins Acıbadem, rahat ödeme planıyla da ev sahibi olmak isteyenlere ve yatırımcılara kolaylık sağlıyor. Peşinat, aylık ve ara ödemeler alıcıyla beraber kararlaştırılarak kişiye özel ödeme planı hazırlanıyor. %20 peşinatimkanı sağlanan projede, faizsiz60 aya varan vadelendirme seçenekleri sunuluyor. 

İstanbul’un merkezinde 5 yıldızlı yaşam
Kent kültürüne uyumlu, teknolojik donanımlarla donatılan ve insan odaklı yaklaşımı benimseyen The Mandarins Acıbadem’de marka restoranlar, kafeler ve prestijli mağazalar bulunacak.Sundukları ödeme kampanyası ile ilgili açıklama yapan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Emin Can Aydın, “Konumu, konut ve sosyal donatı özellikleri sayesinde The Mandarins Acıbadem, hemkonut sahibi olmak isteyenlerin hem de yatırımcıların ilgi odağı oldu. İlk etapta istedikleri büyüklükte daire alma şansını kaçıranlar 2.etap için sıraya girdiler” dedi. 
Akasya AVM’nin yanında iki etap olarak inşa edilen proje, başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere, Ünalanmetrosu, Uzunçayırmetrobüs durağı, Göztepe Medical Park Hastanesi, Doğa Koleji ve Doğuş Üniversitesi gibi önemli lokasyonlarayakınlığı ile de dikkat çekiyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadir'in aşırı kilosu ölümüne neden oldu12 Aralık 2017 Salı 22:15
  • FETÖ'nün yurdu, okul oluyor12 Aralık 2017 Salı 18:38
  • Tutulan dilekler çocukları sevindirecek12 Aralık 2017 Salı 18:32
  • Tuğla fabrikaları OSB'ye taşınacak12 Aralık 2017 Salı 18:28
  • Türk balıkçısı hamsiyle dönüyor12 Aralık 2017 Salı 18:20
  • Vali Konağı'nın kapısını halka açtı12 Aralık 2017 Salı 18:11
  • Leblebili ekmek üretildi12 Aralık 2017 Salı 16:11
  • Giresun yemeklerine hayran kaldım12 Aralık 2017 Salı 15:29
  • Borsa Başkanı'nın jesti gazeteciyi sevindirdi12 Aralık 2017 Salı 15:03
  • 'Sağlık ve termal' turizmine yönelelim12 Aralık 2017 Salı 14:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti