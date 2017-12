Mandarins Gayrimenkul’den yılbaşına özel kampanya

Mandarins Gayrimenkul tarafından 1.2 milyar TL yatırımla iki etap halinde inşa edilen The Mandarins Acıbadem’de ev sahibi olmak isteyenler için 60 ay vade ile yüzde 0 faiz kampanyası uygulanıyor.

Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası çıkışında yükselen projedebin 115 daire yer alacak.

The Mandarins Acıbadem’de yatırım değeri 550 milyon TL olan birinci etabınyüzde %95‘i tamamlandı. İlk etabı Mayıs 2018’de, ikinci etabı Ağustos 2020’de konut sahiplerine teslim edilecek projede kişiye özel esnek ödeme avantajları sunuluyor.Lokasyon avantajı, akıllı ev uygulamaları, sosyal donatıları ve kendi bünyesinde yer alacak olan alışveriş alanları ile dikkat çeken projenin ilk etabında sınırlı sayıda daire kaldı.

Esnek ödeme koşulları ile ev sahibi olmak mümkün

İstanbul’u üst düzey konforla yaşamak isteyenler için tasarlanan The Mandarins Acıbadem, rahat ödeme planıyla da ev sahibi olmak isteyenlere ve yatırımcılara kolaylık sağlıyor. Peşinat, aylık ve ara ödemeler alıcıyla beraber kararlaştırılarak kişiye özel ödeme planı hazırlanıyor. %20 peşinatimkanı sağlanan projede, faizsiz60 aya varan vadelendirme seçenekleri sunuluyor.

İstanbul’un merkezinde 5 yıldızlı yaşam

Kent kültürüne uyumlu, teknolojik donanımlarla donatılan ve insan odaklı yaklaşımı benimseyen The Mandarins Acıbadem’de marka restoranlar, kafeler ve prestijli mağazalar bulunacak.Sundukları ödeme kampanyası ile ilgili açıklama yapan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Emin Can Aydın, “Konumu, konut ve sosyal donatı özellikleri sayesinde The Mandarins Acıbadem, hemkonut sahibi olmak isteyenlerin hem de yatırımcıların ilgi odağı oldu. İlk etapta istedikleri büyüklükte daire alma şansını kaçıranlar 2.etap için sıraya girdiler” dedi.

Akasya AVM’nin yanında iki etap olarak inşa edilen proje, başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere, Ünalanmetrosu, Uzunçayırmetrobüs durağı, Göztepe Medical Park Hastanesi, Doğa Koleji ve Doğuş Üniversitesi gibi önemli lokasyonlarayakınlığı ile de dikkat çekiyor.