Muş'ta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, manifatura dükkanı alev alev yandı.

Muş'ta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, manifatura dükkanı alev alev yandı.

Eski Hal civarındaki bir manifatura dükkanında saat 16.00 sıralarında ampullerin patlamasıyla sıçrayan kıvılcımlar, iş yerindeki malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede alev topuna dönen iş yerini gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, iş yerindeki yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İtfaiyeye tepki

Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan iş yeri sahibi Mehmet Özdemir, yangının 16.05'te çıktığını, itfaiyenin ise yaklaşık 50 dakika sonra olay yerine geldiğini iddia etti. Herhangi bir sigortasının olmadığını dile getiren Mehmet Özdemir, "Ben yan komşumda oturuyordum. İş yerindeki ampuller birden patlamış ve yangın çıkmış. Yeğenimin seslenmesiyle dükkana geldim, ama içeri giremedim. İtfaiyeye 16.05'te haber verdik. İtfaiye 16.55'te olay yerine geldi. Dükkanda 170 bin liralık malzemem vardı ve hepsi kül oldu. Maddi zararım 170 bin lira, manevi zararım ise ayrı" diye konuştu.

Yangından dolayı iş yeri kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.