Manila’da Yangın: 15 Bin Kişi Evsiz Kaldı

Filipinler'de gece saatlerinde çıkan yangında 15 bin kişi evsiz kaldı.

Filipinler'de gece saatlerinde çıkan yangında 15 bin kişi evsiz kaldı.

Filipinler'in başkenti Manila'da bir gecekondu mahallesinde gece saatlerinde çıkan ve yaklaşık 10 saat süren yangın sonrasında en az 15 bin kişi evsiz kaldı. Yangında evlerini boşaltmak zorunda kalan Filipinliler, sokaklarda kaldı.

Filipinli yetkili Edilberto Cruz, yangında 7 kişinin hafif yaralandığını ve can kaybının olmadığını bildirdi. Yetkililer, yangın mağdurların eşyalarını sokaklarda bıraktığı için Manila'da önemli trafik sıkışıklığına neden olduklarını, mağdurlar için tahliye merkezleri aradıklarını bildirdi.