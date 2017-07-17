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Manisa Basının Acı Günü

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Manisa Basının Acı Günü
Manisa'da uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli başkomiser ve gazeteci Şemsettin Ziya Evran, toprağa verildi.

Manisa'da uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli başkomiser ve gazeteci Şemsettin Ziya Evran, toprağa verildi.

Başkomiserlik görevinden emekli olduktan sonra basın camiasına katılan ve Manisa basınının önemli isimlerinden biri olan Şemsettin Ziya Evran, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Evran'ın ölümü, tüm basın camiasını yasa boğdu. Evran için öğle namazının ardından Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, oda ve dernek başkanları, emniyet ve basın mensupları ile yakınları katıldı. Evran'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Evran'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığına defnedildi.

Manisa Basının Acı Günü

Manisa Basının Acı Günü

Manisa Basının Acı Günü

Manisa Basının Acı Günü

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