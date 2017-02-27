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Manisa Bbsk Altyapısını Güçlendirecek

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Manisa Bbsk Altyapısını Güçlendirecek
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, altyapı antrenörleri ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, altyapı antrenörleri ile bir araya geldi. Güzgülü, altyapıya önem veren bir kulüp olduklarını belirterek, "Altyapıyı güçlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu ile bu kulübü hak ettiği en iyi yerlere getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyespor Altyapı Antrenörlerine ziyarette bulundu. Ziyarette, yönetim kurulu üyesi Orhan Haşim Elmalı, Mümin Özkasap ve yetkililer de hazır bulundu. Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, altyapı antrenörleri ile tek tek tanışma fırsatı buldu. Sıcak ve samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette, altyapı antrenörlerinin istek ve taleplerini dinleyen Güzgülü, "Kulübümüzü büyük başarılara taşımak için hep birlikte çok çalışacağız ve hak ettiği değerine kavuşturmak gayreti içinde olacağız" diye konuştu. Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, altyapı antrenörleri ile birlikte Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde incelemelerde de bulundu. Tesislerin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını da belirten Güzgülü, "Modern şartlarda başarıya hazırlanan bir kulübüz. Tesislerimizi daha konforlu hale getirmek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Altyapıyı güçlendirerek futbola yeni yetenekler kazandırmak ve kulübümüzün başarısında ortak olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Fikri Bayrıl Spor Tesislerindeki incelemelerinde yetkililerden her yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tevfik Lav Futbol Turnuvası hakkında bilgiler aldı. Güzgülü, turnuvayı daha büyük platformlara taşımak için çalıştıklarını kaydetti.

Manisa Bbsk Altyapısını Güçlendirecek

Manisa Bbsk Altyapısını Güçlendirecek

Manisa Bbsk Altyapısını Güçlendirecek

Manisa Bbsk Altyapısını Güçlendirecek

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