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Manisa Bbsk Moral Depoladı

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Manisa Bbsk Moral Depoladı
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir...

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı, 3 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrol Spor mücadelesi öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. İş adamı Hasan Eryılmaz tarafından organize edilen kahvaltıya Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sezon başından bu yana elde ettikleri başarılardan dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Eryılmaz, Batman Petrol Spor maçı başta olmak üzere, ligin geri kalanında başarılar diledi. Kendilerine yapılan davetten dolayı teşekkürlerini ileten Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Şampiyonluk hedefi doğrultusunda rehavete kapılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Her maç bizim için final niteliğinde. İnşallah yolun sonunda mutlu olacağımız, Manisa'yı da mutlu edeceğimiz sonuçlara imza atacağız" dedi.

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