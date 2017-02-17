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Manisa Bbsk’yı Zirveye Taşımak İçin Çalışacaklar

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Manisa Bbsk’yı Zirveye Taşımak İçin Çalışacaklar
Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim ve teknik ekibi, altyapı antrenörlerine ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim ve teknik ekibi, altyapı antrenörlerine ziyarette bulundu. Vizyon sahibi bir kulübe geldikleri için memnun olduklarını belirten Levent Devrim, "Bu kulüp zirveyi hak ediyor. Bu şehir Cengiz Ergün gibi bir isme sahip olduğu için çok şanslı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u zirveye taşımak için çok çalışacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim ve teknik ekibi, Büyükşehir Belediyespor altyapı antrenörlerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Mümin Özkasap da hazır bulundu. Levent Devrim ve teknik ekibi, altyapı antrenörleri ile tek tek tokalaştı. Sıcak ve samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette, Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim altyapı antrenörleri ve tüm ekip ile tanışma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyespor Altyapı Antrenörleri ve Sorumluları Teknik Direktör Levent Devrim'e başarılar diledi.

"Başarı için durmadan çalışacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile büyük başarılara imza atmak istediklerini belirten Levent Devrim, "Altyapı yatırımlarına önem veren bir başkanla çalışmak, yeni yıldızların keşfedilmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Vizyonu geniş, başarı için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün zirveyi hak ediyor. Altyapı yatırımları bir kulübü büyüten ve sağlamlaştıran önemli bir faktördür. Bizim amacımız da altyapı ile entegreli bir şekilde bu kulübü hak ettiği en güzel yere getirmektir. Sizlerle burada tanışmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah güzel günlere merhaba diyeceğiz" dedi.

Manisa Bbsk’yı Zirveye Taşımak İçin Çalışacaklar

Manisa Bbsk’yı Zirveye Taşımak İçin Çalışacaklar

Manisa Bbsk’yı Zirveye Taşımak İçin Çalışacaklar

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