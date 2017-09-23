Manisa Büyükşehir Belediyespor Evinde Güldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Hatay ekibi Erzin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Hatay ekibi Erzin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü hafta maçında Mümin Özkasap Stadı'nda Erzin Belediyespor'u konuk etti. Mücadeleyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç ile birlikte yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri ve çok sayıda futbolseverde izledi. Maça etkili başlayan ev sahibi Büyükşehir Belediyespor 5. dakikada Abdurrahman Emir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar 78. dakikada Ufukhan'ın attığı golle durumu 2-0'a taşıdı. Çok sayıda fırsattan da yararlanamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor dördüncü hafta sonunda galibiyetle tanışarak puanını 5'e çıkardı ve moral buldu. Yeşil-beyazlılar 5. hafta mücadelesinde 27 Eylül Çarşamba günü Düzcespor'un konuğu olacak.