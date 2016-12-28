Manisa Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Görev Başında

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da özellikle yüksek bölgelerde kendisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi...

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da özellikle yüksek bölgelerde kendisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, herhangi bir olumsuzluk durumunda 231 45 80 numaralı telefondan bildirilmesi istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa ilçeleri ve yüksek bölgelerde kendisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerini harekete geçirdi. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Manisa'mızın yüksek bölgeleri ve bazı ilçelerimizde de başlamıştır. Bundan hareketle vatandaşlarımızın yağıştan olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerimiz, Manisa merkez, Salihli, Akhisar ve Demirci ilçelerimizde vatandaşlarımız için teyakkuz halindedir. Herhangi bir sıkıntı ya da olumsuz durumda vatandaşlarımız, 231 45 80 numaralı telefondan Yol Şube Müdürlüğü ekiplerimize ulaşabilirler" denildi.