Manisa Büyükşehir Soma’da Muhtarlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Soma'nın Göktaş, Hatun, Cenyeri ve Eynez Mahalleleri'ne giderek muhtarlarla buluştu,...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Soma'nın Göktaş, Hatun, Cenyeri ve Eynez Mahalleleri'ne giderek muhtarlarla buluştu, taleplerini dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla buluşarak taleplerini dinlemeyi ve çözüm üretmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ersoy Aslan, Soma'nın Göktaş, Hatun, Cenyeri ve Eynez Mahalleleri'ne giderek muhtarlarla buluştu. Aslan'a Soma Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım da eşlik etti.

Muhtarlardan gelen talepleri dinlediklerinin altını çizen Başkan Aslan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda mahalle muhtarlarıyla buluşarak, taleplerini dinliyoruz. İlçede yaptığımız yatırımlarla ilgili muhtarlarımıza da bilgiler aktarıyoruz. Şimdi de Soma Göktaş, Hatun, Cenkyeri ve Eynez Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik" diye konuştu.