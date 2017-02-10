Manisa Büyükşehir’de Bayramiç Mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 21'nci hafta mücadelesinde Çanakkale temsilcisi Yeşil Bayramiç ile karşılaşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 21'nci hafta mücadelesinde Çanakkale temsilcisi Yeşil Bayramiç ile karşılaşacak.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21'nci hafta müsabakasında Yeşil Bayramiç takımını konuk ediyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Baş Antrenör Süleyman Bozkan yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Sezonu maç maç düşündüklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını belirten Baş Antrenör Süleyman Bozkan, ikinci yarıda takımın iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Takımın moralinin yüksek olduğunu belirten Bozkan, Yeşil Bayramiç karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.