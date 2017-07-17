Manisa Büyükşehir’in Başarılı Sporcusu Bayram Yine Zirvede

Bursa'da bu sene ilki düzenlenen Uludağ Ultra Maraton koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı sporcu Ahmet Bayram mücadele etti.

Bursa'da bu sene ilki düzenlenen Uludağ Ultra Maraton koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı sporcu Ahmet Bayram mücadele etti. Bayram, 75 kilometrelik zorlu parkuru yaş kategorisinde birinci olarak tamamladı.

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile yapılan Uludağ Ultra Maratonu, 14-15 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Zeyniler Mahallesinde başlayan koşuda yarışmacılar toplam 75 kilometrelik parkuru tamamladı. Zorlu yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı maratoncu Ahmet Bayram mücadele etti. Katıldığı her yarışta aldığı derecelerle adından sıkça söz ettiren Bayram, Uludağ Ultra Maraton koşusunu da boş geçmedi. Yeşil-beyazlı sporcu genel klasmanda 6. yaş kategorisinde de 1. sırada yer aldı.