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Manisa Çöplüğündeki Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Manisa Çöplüğündeki Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Manisa çöplüğünde gaz sıkışması sonucu başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manisa çöplüğünde gaz sıkışması sonucu başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Spil Dağı eteklerinde vahşi depolama yöntemiyle depolama yapılan şehir çöplüğünde saat 18.30 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. 15 itfaiye aracı, bir helikopter ve uçakla müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, yangının ormanlık alana sıçramaması için tedbir aldıklarını ve müdahalenin Orman İşletme ekipleriyle birlikte devam ettiğini dile getirdi.

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