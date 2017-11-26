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Manisa Keşkek Ve Cirit İle Şenlendi

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Manisa Keşkek Ve Cirit İle Şenlendi
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER) tarafından "3. Geleneksel Keşkek ve Cirit Etkinliği" düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER) tarafından "3. Geleneksel Keşkek ve Cirit Etkinliği" düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İrfan Akarsu Başkanlığındaki SEL-DER, Salihli Belediye Başkanlığı ve Selendi Belediye Başkanlığı işbirliği ile bu yıl 3. kez keşkek, ilk kez de cirit etkinliği düzenlendi. Salihli Gümüşçayı Çok Amaçlı Salonu önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara kazanlarda pişirilen keşkek ikram edilirken Salihli'de ilk kez Selendi'deki cirit kulüplerinin katılımı ile cirit etkinliği gerçekleştirildi. Cirit müsabakaları ise adeta nefesleri kesti.

Yerel sanatçıların konser verdiği, Kızılay'ın kan bağışı topladığı ve geleneksel Yörük çadırının kurulduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan SEL-DER Başkanı İrfan Akarsu, Salihli Selendililer Derneğinin 2011 yılında kurulduğunu ifade ederek, bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür etti. Akarsu, "Selendililer Derneği Salihli'den sonra Turgutlu, İzmir, Manisa, Uşak, Kula, Ankara ve İstanbul'da kurulmuştur. Bu derneklerle yakın ilişkilerimiz ve dayanışmamız devam etmektedir" dedi.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ardından konuşan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise günün Salihli'nin keşkek ve cirit günü olduğunu söyledi. Salihli ve Selendi'nin Manisa'nın önemli bir parçası olduğunu değinen Çelenkoğlu, "Selendililerin, Salihli'de dernek kurmaları, burada birlik ve beraberliği sağlamaları, uyum içerisinde hayatlarını sürdürmeleri bizleri memnun ediyor. İnşallah, Selendililerin ilçedeki bu birlik ve kaynaşmaları devam eder" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporu Atlı Cirit oyunları gerçekleştirildi. Cirit müsabakalarına ise seyirciler alkışlarla destek verdi.

Salihli'de SEL-DER, Salihli Belediye Başkanlığı ve Selendi Belediye Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen cirit ve keşkek etkinliğine, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile davetliler katıldı.

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