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Manisa Pullarla Tanıtılacak

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Manisa Pullarla Tanıtılacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi, PTT tarafından başlatılan kişisel pul hizmetine Manisa'da öncülük eden ilk kurum oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, PTT tarafından başlatılan kişisel pul hizmetine Manisa'da öncülük eden ilk kurum oldu. Üzerinde Manisa'yı ve büyükşehir belediyesinin hizmetlerini tanıtan görsellerin yer aldığı pullar, PTT Manisa Başmüdürlüğü yetkilileri tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e teslim edildi.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kişisel pul hizmetine Manisa'da ilk katılan kurum Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu. Manisa'nın tarihi ve turistik güzelliklerin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan dev eserlerin görsellerinin yer aldığı pulların büyükşehir belediyesinin posta yoluyla yazışmalarında kullanılacağı bildirildi. Hazırlanan ve gönderime hazır hale gelen pullar, PTT Manisa Başmüdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama yetkilileri tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e teslim edildi. Ziyarette Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın da hazır bulundu.

Hazırlanan pulları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Büyükşehir Belediyemiz, PTT tarafından başlatılan kişisel pul hizmetine Manisa'da öncülük eden ilk kamu kurumudur. Bu pullar, Büyükşehir Belediyemizin posta yoluyla yazışmalarında kullanılacak ve şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda normal gönderiye nazaran daha ekonomik bir çalışmanın içinde bulunmuş olmaktan dolayı da mutluyuz. Şehrimizin yurtta ve dünyada en güzel şekilde tanıtılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Pullarla Tanıtılacak

Manisa Pullarla Tanıtılacak

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