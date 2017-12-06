Manisa Tügva’dan Abd’ye Kudüs Tepkisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak, büyükelçilik binasını...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak, büyükelçilik binasını buraya taşıma planına tepki gösterdi.

Manisa'da Hatuniye Camisi önünde toplanan TÜGVA üyeleri, sloganlar atıp ellerinde "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Kudüs coğrafi değil, imani meseledir", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır" pankartı açarak, ABD'nin Kudüs kararını protesto etti. TÜGVA Manisa Temsilcisi Mehmet Önal, ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini belirterek, "Siyonizm'in yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulundu. "Soğuk bir akşamda Kudüs'ün ateşi bağrımızı yakıyor" diyen Müslüman kardeşlerim, sizlerin "Kudüs'ün dertleriyle dertleniyoruz" dediğiniz sürece, "Kudüs'ün üzerinde bizler istediğimiz sürece plan yapabiliriz" diyen zalimler durup düşünecekler. Bilecekler ki Kudüs sahipsiz değil. Kudüs'e, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" diyen bir yiğit sahip çıkıyor, bir ülke sahip çıkıyor, Manisa sahip çıkıyor. Kudüs bizimdir, bizim kalacaktır" dedi.

TÜGVA'nın basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Emre Kılınç ise, "Dün kendini muasır seviyesinde gören Avrupa'nın merkezinde Bosna'da yaşanan soykırım hafızlarımızda tazeyken, Suriye'de her gün bir insanlık dramı yaşanırken Arakan'da kimyasal silahlarla insanlar katledilirken, milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından arınmak durumunda kalmıştır. Silahların menşei dünyanın kan emici olan sömürgeci ülkeler arasında değişirken, ölenlerin hep savunmasız Müslüman olduğu açık bir şekilde görünmektedir" diye konuştu.