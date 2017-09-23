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Manisa Ülkü Ocakları Akhisar’da İstişare Toplantısında Buluştu

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Manisa Ülkü Ocakları Akhisar’da İstişare Toplantısında Buluştu
Manisa Ülkü Ocakları Akhisar'da il istişare toplantısında buluştu.

Manisa Ülkü Ocakları Akhisar'da il istişare toplantısında buluştu.

Akhisar Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Çağlar Arabacı ve yönetim kurulu üyelerinin

Ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, "Manisa il ve ilçelerimizdeki genel hal ve durum ile alakalı ve teşkilatlarımızın iç yapısı ile ilgili, camiamızın ve ülkücü hareketin durumu ve pozisyonu ile ilgili istişare toplantısı yapıyoruz. Bu toplantımıza ise ev sahipliğini Akhisar İlçe Başkanlığımız yapıyor. Gerek ilçe başkanlarımız gerekse ortaöğretim sorumlusu başkanlarımız ve ülküdaşlarımızla genel istişare toplantısı yapacağız. Malumunuz olduğu üzere yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Bu noktada okullarımızda yapacağımız çalışmalarla alakalı olarak üniversite teşkilatlarında alacağımız tedbir ve pozisyonlarla alakalı olarak ve devamında alakalı olarak konferans ve toplantılarla ilgili bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Toplantıya tüm Ülkü Ocakları İlçe Temsilci başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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