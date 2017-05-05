Manisa’da 2 Kadın Fetö’den Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına...

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 14 kadından 2'si tutuklandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kadın emniyetteki sorgularının ardındın mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 14 kadından A.G. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.