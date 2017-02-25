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Manisa’da Acemi Erlerin Yemin Töreni

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Manisa’da Acemi Erlerin Yemin Töreni
Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışla) 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan erler için yemin töreni...

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışla) 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi.

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 4 bin 405'i 1997/1 tertip, 366'ı kısa dönem olmak üzere 4 bin 771 acemi er için düzenlenen yemin törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek ve asker aileleri katıldı. Tören alanını dolduran aileler, çocuklarını görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı, cep telefonu ve kameralarla yemin törenini görüntüledi. Eğitim boyunca başarılı olan askerlere ve askerliğini Manisa'da yapmış baba ve dedelere, ödül verildi. Ödül törenin ardından birliğe ilk katılan 2 asker tarafından kütüğe plaket çakıldı. Askerler piyade marşını okuyup, ardından yemin etti. Askerlere ve ailelerine seslenen Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Türk ordusunun gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını belirterek, "Sizleri ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü mutlak itaat, disiplin anlayışından, birlik beraberlik ruhundan ve yüce Türk milletinin güveninden almaktadır. Sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza inanıyorum" dedi. Ardından askerler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Askerlerin marşlarına eşlik eden aileler de çocuklarını alkış yağmuruna tuttu. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ile aileleri birbirlerine kavuştu. Oğullarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa’da Acemi Erlerin Yemin Töreni

Manisa’da Acemi Erlerin Yemin Töreni

Manisa’da Acemi Erlerin Yemin Töreni

Manisa’da Acemi Erlerin Yemin Töreni

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