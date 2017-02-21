Manisa’da Binlerce Vatandaş İç Göç Yaşayacak

Manisa'da TOKİ ve Yunusemre Belediyesi iş birliği içerisinde Akgedik'teki 5 bin 500 konutluk alanın yapımına devam ederken, Gürle Mahallesi'nde de başlanacak...

Manisa'da TOKİ ve Yunusemre Belediyesi iş birliği içerisinde Akgedik'teki 5 bin 500 konutluk alanın yapımına devam ederken, Gürle Mahallesi'nde de başlanacak benzer projeyle binlerce Manisalının iç göç yaşaması bekleniyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki konut sıkıntısını çözmek amacıyla TOKİ işbirliği içerisinde başlattığı konut hamlesini sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi ve TOKİ işbirliği içerisinde yapımına başlanan 5 bin 500 konutluk alanda 1100 konut bitme aşamasına geldi. Akgedik Mahallesi'nin yanı sıra Gürle'de de yapılacak konutlarla birlikte binlerce Manisalının iç göç yaşaması bekleniyor. Bölgede yapılan çalışmalar ise basına tanıtıldı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, 1.5 milyarlık yatırımla Akgedik ve Gürle'deki yaklaşık 10 bin toplu konut ile kentin konut sorununun çözüleceğini söyledi. Kaya, inşaatı biten örnek daireleri de tanıttı. 2+1 olan ve 98 metrekarelik örnek daireyi gezdiren Kaya, evlerde en iyi malzemelerin kullanıldığını söyledi. Konutların bu yılın ekim ayında hak sahiplerine teslim edilebileceğini belirten Kaya, Akgedik'te toplam 5 etap olacağını ve 2'inci etabın da çalışmalarının başladığını belirtti. Kaya, "1 milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık kuruluşu, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak. İlk etabın konutları 2017 yılının ekim ayında teslimatlar yapılır" dedi. Bölgede doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon ve yol sorunlarının da çözüme kavuşturulduğunu belirterek, 2. etapta ise ihale yapıldıktan sonra talepleri almaya başlayacaklarını ifade etti. Kaya, 4 ay içinde de kazma sürecinin başlayacağını belirterek, ikinci etapta bin 350-400 konut yapılacağını söyledi.

Akgedik konut alanının yanı sıra aynı bölgede Gürle Mahallesi'nde de konut alanı için harekete geçildiğini belirten Kaya, belediye meclisinden kararın çıktığını ve Gürle'de de toplu konut alanı ilan edildiğini açıkladı. Kaya, "Gürle'de 1 milyon 460 bin metrekarelik alanda toplu konutlar yapılacak. Burada özellikle tarım arazilerini korumak için çalışmalar yaptık. İki alanda da tarım ve orman arazileri yok. Gürle'de Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile işbirliği içindeyiz. Sanayicinin konut sorunundan dolayı eleman sıkıntısı var. Onların da isteği üzerine Gürle'de 3 bin işçi için OSB Kent yapılacak. Ayrıca Akgedik'teki alan talepleri karşılamadığı için diğer Gürle'de de vatandaşlar için konut yapılacak. Gürle'de toplamda yaklaşık 5 bin konut inşa edilecek" diye konuştu.