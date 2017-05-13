Manisa’da Çöplükte Yangın

Manisa'da çöplükte gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra...

Manisa'da çöplükte gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir helikopter ve uçak da havadan yangına müdahale ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Spil Dağı eteklerinde vahşi depolama yöntemi ile çöplerin depolandığı çöplükte saat 18.30 sıralarında gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından yükselen yoğun duman tüm şehri kaplarken, yangına 15 itfaiye aracı, bir helikopter ve uçakla müdahale ediliyor. Orman İşletme ekipleri yangının ormanlık alana sıçramaması için tedbir alırken, yangının kontrol altına alınması çabaları devam ediyor.

Yıllardır Manisa'nın en büyük sorunu olarak duran ve her yıl çıkan yangınlarla korkuya neden olan Manisa çöplüğüne kısa bir zaman sonra tamamlanacak olan Uzunburun Katıatık Depolama Tesisi'nin devreye girmesiyle çöp atılmayacağının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, "Yine üzgünüz. Birkaç gün önce bir açıklama yapmıştım, artık korkularımız sona eriyor diye. Umarım bu son yangın olur. Hala yanmaya devam ediyor. Tek umudumuz var, bu ayın 27'sinde Uzunburun'daki tesisin açılmasıyla birlikte bundan sonra buraya çöp gelmeyecek. Belki ondan sonraki aşamada rahata kavuşuruz. Umarım bu son yangın olur. Yıllardır bu korkuyla yaşadık. En büyük sevincimiz ise çöplüğün patlamadan yanmasıdır. Duyduğuma göre buraya tıbbi atıkları dökmüşler. Yangın bundan dolayı çıkmıştır. Umarım bundan sonra dikkat ederler, bu tip atıkları buraya dökmemelerini isteyeceğiz yetkililerden. Çünkü bunlar tehlikeli atıklar. Şuanda bildiğim kadarıyla Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve helikopterle müdahale ediyor. Yangın saat 18.30 sıralarında başladı. Hemen müdahale edildi. Çevreye yayılmasın diye ciddi bir çalışma var belediye, itfaiye ve Orman Müdürlüğünün" dedi.