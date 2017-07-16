Manisa’da Demokrasi Nöbetçileri Sabah Namazında Buluştu

Manisa'da demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazını Hatuniye Camii'nde kıldı.

Manisa'da demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazını Hatuniye Camii'nde kıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutan binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da TBMM'nin bahçesinde yaptığı konuşmasını canlı olarak kurulan ekranlardan takip etti. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlar daha sonra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başta olmak üzere protokol üyeleri ile birlikte Hatuniye Camii'nde sabah namazını kıldı. Namazının ardından Şehzadeler Belediyesi tarafından vatandaşlara simit, poğaça, ayran ve limonata dağıtıldı.