Manisa’da Dolu Yağışı Üzüm Bağlarını Vurdu

Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış ve arkasından gelen dolu bölgedeki bin 500 dekar arazide çekirdeksiz sultani üzüm bağlarında ve buğday tarlalarında...

Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış ve arkasından gelen dolu bölgedeki bin 500 dekar arazide çekirdeksiz sultani üzüm bağlarında ve buğday tarlalarında zarara yol açtı.

Çiftçilerin, tecrübelerine dayanarak söyledikleri "bahar yağmurlarından korkacaksın" sözü Saruhanlıda gerçek oldu. Saruhanlının Koldere Mahallesi ile Yeşilköy arasında kalan bölgede meydana gelen sağanak yağışın ardından gelen dolu bölgedeki üzüm bağlarında ve buğday tarlalarında yüzde 20'ye varan oranda zarara neden oldu. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur sağanak yağış ve dolu olan bölgelerde incelemelerde bulundu ve meydana gelen zararın büyüklüğünü tespit etti.

Başkan Okur, yaptığı zarar tespit çalışmasından sonra yaptığı açıklamada şunları ifade etti, " İlçemizin Koldere Mahallesi ile Yeşilköy arası 4 Mayıs akşam saat 20.00 sularında bin ile bin 500 dekar arasında çekirdeksiz sultani üzüm bağında ve buğday tarlaların da dolu zararı bulunuyor. Sağanak yağışın ve dolunun meydana getirdiği zarar tahminen yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bulunuyor." Arazisinde dolu yağması ile zarar meydana gelen çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan başkan Okur, çiftçilerin bir an önce sigorta acentelerine zarar tespit çalışmalarını yaptırarak zararlarının karşılanmasını istemelerini söyledi.