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Manisa’da Fetö Operasyonu: 28 Polis Tutuklandı

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Manisa’da Fetö Operasyonu: 28 Polis Tutuklandı
Manisa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34...

Manisa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 polisten 28'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa merkezli olarak Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 34 eski polis gözaltına alındı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanmasının arından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., R.Y., R.D., G.K., S.K. ile T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 eski polis ise tutuklandı.

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