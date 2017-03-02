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Manisa’da Gençlere Bağımlılıklar Anlatıldı

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Manisa’da Gençlere Bağımlılıklar Anlatıldı
Manisa'da Yeşilay Haftası dolayısıyla, gençlerde uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından...

Manisa'da Yeşilay Haftası dolayısıyla, gençlerde uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Güçlü Bir Gelecek İçin El Ele" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Manisa Yunusemre Kent Konseyi tarafından "Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Güçlü Bir Gelecek İçin El Ele" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Yeşilay Haftası dolayısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gençlerde uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğan, Yunusemre Belediye Başkanvekili Şule Uygur, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Yunusemre Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve çeşitli okullardan yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türkiye'de önemli hak sorunlarından bir olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin mevcut zararlarını topluma göstermenin yanında, bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yolları ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, uyuşturucuyla mücadelede büyük bir çaba sarf eden sahada yer alan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman'a teşekkür etti.

"Büyük değişimler küçük dokunuşlarla başlıyor. Ben sevgili arkadaşım Ümit Atman'ın çıkmış olduğu bu yolda bu kadar gençliğe ulaşacağından emindim. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin de selamlarını sevgilerini iletiyorum" dedi.

"Zararlı maddelerin şakası yok"

Etkinlikte öğrencilere sunum yapan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, "Dünya genelinde de ülke genelinde de rakamlar dudak uçuklatıcı. Yaklaşık 183 milyon kişi uyuşturucu bağımlısı. Bunların yüzde 14'ü HIV virüsü taşıyor. 6 milyonu da ölümcül sarılık. 6 kişiden biri ancak tedavi olabiliyor. 2014 Türkiye uyuşturucu raporlarına baktığımızda da istemesek de bir artış görüyoruz. Benim her seferinde vurguladığım gibi sentetikler gümbür gümbür geliyorlar. Yüzde 38 oranında bir artış var. 2014'te 648 kişi biz bu yüzden kaybetmişiz. Bir anne olarak 13 yaşı görünce yutkundum. 13 yaşında bir çocuk uyuşturucudan kaybedildi. Durum bu kadar ciddi. Zararlı maddelerin şakası yok. Sizin siz olmaktan çıkarıp bedensel ruhsal beyin olarak da merkezi sinir sisteminizi ele geçiren sosyal çöküntü oluşturan maddeler bunlar. Bir başladığınızda adeta ayağınıza pranga vurulmuşçasına, kendinizin kapana kısılmışcasına hissedeceğiniz bir durum. Biz doktorlar bağımlılık için bir hastalık diyoruz. Literatürde hastalık olarak geçiyor. Başlangıçta denemek için aldığınız maddeyi bir süre sonra almadan yapamıyorsunuz" dedi.

Sigara ve alkolün bağımlılığa geçişte ilk adım olduğunu sözlerine ekleyen Atman, "Bağımlılık adeta sizleri uçurumdan atılan bir taş gibi yuvarlarcasına gençliğinizi elinizden alabilecek geri dönüşü olmayan bir süreç. Arkadaş seçimlerine dikkat edilmeli. Arkadaş zannedilen kişiler size madde teklif edebilirler. Genellikle ilk maddeyi bedava verirler. İkincisini de verirler. Sonra da çark dönmeye başlar. Siz onun peşinden koşmaya başlarsınız. İçinde bulunduğunuz arkadaş grubundaki iletişimleriniz çok önemli. O gruba ait olmak çabasıyla zararlı alışkanlıklara heves etmeyin" diye konuştu.

Atman'ın sunumunun ardından etkinliğe katılanlar için müzik dinletisi sunuldu.

Manisa’da Gençlere Bağımlılıklar Anlatıldı

Manisa’da Gençlere Bağımlılıklar Anlatıldı

Manisa’da Gençlere Bağımlılıklar Anlatıldı

Manisa’da Gençlere Bağımlılıklar Anlatıldı

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