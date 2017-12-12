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Manisa’da Hırsızlar Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

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Manisa’da Hırsızlar Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ile manavdan hırsızlık olayına karışan şüpheliler, önce kameraya sonra polise yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ile manavdan hırsızlık olayına karışan şüpheliler, önce kameraya sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kırveli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eczaneye giren kimliği belirsiz kişiler eczaneyi soydu. Bunun üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile E96 karayolundaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinde titiz bir çalışma gerçekleştirerek, hırsızlıkta kullanılan araçları tespit etti. Şebeke elamanlarının peşine düşen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.B.U., M.V.U., A.F.İ., Y.Ö., V.E. ve M.T. isimli şüphelileri İzmir'de kıskıvrak yakaladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Y.Ö., V.E. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, şebeke elamanı olduğu öğrenilen A.E.'nin de İzmir'de otodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Hırsızların eczaneden çaldıkları ilaçlar ise eczane sahibine teslim edilirken, Salihli Emniyet Müdürü Sayım Başaran ise kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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