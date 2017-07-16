Manisa’da Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti

Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Belediyesi Mehteri eşliğinde demokrasi nöbeti tutuldu.

Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Belediyesi Mehteri eşliğinde demokrasi nöbeti tutuldu.

Manisa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Manisa'da da düzenlendi. Etkinliklerin ikinci gününde Manisa Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti tutuldu. Yaklaşık 500 vatandaşın katılımıyla başlayan demokrasi nöbetinde Şehzadeler Belediyesi Mehteri konser verdi. Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla mehter konserine eşlik etti. Etkinlikte ayrıca bazı vatandaşlar da sahneye çıkarak 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan şiirler okudu. Programda ayrıca darbe girişimi gecesi ve vatan savunmasında şehit düşenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti de okundu. Demokrasi nöbetine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Özcan Kaplan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.