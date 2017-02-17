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Manisa’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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Manisa’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı E-96 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Kavşağı yönünde seyir halinde olan 17 yaşındaki S.S. yönetimindeki 45 TU 911 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Abdullah T. yönetimindeki tuğla yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça olurken genç sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan S.S. hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile hastaneye gelirken, haberi alan aile yakınların sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Manisa’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Manisa’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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