Manisa’da Otomobil Takla Attı : 5 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir Ankara E 96 karayolu selendi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden Kula istikametine giden 35 PV 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü M.Ö. (31) ile araç içerisinde bulunan F.E.D. (5) H.S.D. (1), S.D. (32) A.Ö. (17) isimli şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.