Manisa’da Sayacı Esnafı Kazan Kaldırdı

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı imalatı yapan sayacı esnafı, zor koşullarda çalıştıkları ve ücretlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem...

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı imalatı yapan sayacı esnafı, zor koşullarda çalıştıkları ve ücretlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Sayacılar sosyal haklarının iyileştirilmemesi durumda pazartesi günü iş bırakacaklarını açıkladı.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan sayacı esnafı çalışma şartlarının zorluğu, ücretlerin yetersiz olduğu ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Piyasadaki 800 liralık ayakkabıları 7 liraya imal ettiklerini iddia eden sayacılar bu duruma isyan etti. Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde gerçekleştirilen eylemde toplanan yaklaşık 100 kişi basın mensuplarına taleplerini iletti. Sayacı esnafları adına konuşan Murat Yıldırak, çalışma şartlarının iyileştirilmemesi ve sosyal haklarının verilmemesi durumunda pazartesi günü iş bırakacaklarını belirterek, "Bugün sayacılar olarak birlik içerisinde olursak bu meslekte alamayacağımız hiçbir hakkımız yok. Bugünden itibaren pazartesi günü Manisa'daki bütün sayacılar iş bırakacak. Firma ayırt etmeksizin hiçbir sayacı oturmayacak. Sayacılar genel hakkını almadan hiçbir sayacı oturmayacak. Asgari ücretin altında çalışıyoruz" dedi.

Ayakkabıcılığın yüzde 70'ini kendilerinin yaptığını söyleyen Yıldırak, "Ayakkabıcılığın yüzde 70'ini yapanlar biziz ama en aşağı olan da biziz. Yüzde 70 yaptığımız işçiliğin karşılığı yüzde 30 bile değil. Yüzde 10 ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Düşük ücretler mesleği yok ediyor

Sayacılık mesleğinde çalışma şartlarının zorluğu ve ücretlerin düşüklüğü nedeniyle mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu savunan Yıldırak, "Bugün bu meslek Türkiye'de yok olmak aşamasında. Son nesiller biziz. Bizden sonra bu ayakkabıcılık sektörünü Manisa'da yapacak kimse kalmadı. Kayıt dışılık var. Bugün bu mesleğin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kayıt dışılık. Birlik, beraberlik içerisinde olalım. Haklarımızı alalım. Yarın öbür gün başka bir şekilde olduğu zaman hak alamayız. Bir firmanın sayacısı hakkını almadığı zaman başka bir sayacıdan kesinlikle dikmeyecek. Diktiği anda sayacılar olarak onlara gereken yapılır" dedi.

"400 liraya satılan ayakkabı 4 liraya mal oluyor"

Piyasada 400 liraya sattıkları ayakkabı için kendilerine 4 lira verildiğini savunan Yıldırak, "Ayakkabının yüzde 10'u sayacının. Ama bugün piyasada 400 liraya satılan ayakkabının 4 lirasını bana veriyor. Yüzde bir. Ben sayacı olduğum halde patronla ortak çalışıyorum. Patronun malzemesini ben alıyorum. Bu saatten sonra yasal haklarımızı alana kadar hiçbir sayacı oturmayacak. Hiçbirinin sigortası yok. Hiçbirinin sosyal hakkı yok. Bu bizim elimizde olan bir şey. Birlik olursak alırız. Birlik olmazsan bugün olduğundan daha kötü duruma düşeriz" ifadelerini kullandı.

Sayacı esnaflarından Ömer Uygur ise sabah 8'den gece 11'e kadar çalışmak zorunda kaldıklarını ve çocuklarıyla ilgilenemediklerini iddia etti. 20 yıllık mesleğinde sigorta primlerinin tam olarak yatırılamadığını savunan Uygur, "Biz bu işi 7 liraya dikiyoruz. Bu iş ayakkabı şeklinde bittiğinde 819 lira etiket konuyor. Biz sabah 08.00'de dükkana gelip gece 23.00'e kadar çalışarak fedakarlık yapıyoruz. Aldığımız 3 kuruş para bizim patronlarımızın gözüne batıyor. Her seferinde zam almamız gerektiği yerde geriye çekiliyoruz. Biz de her insan gibi sosyal faaliyetlerimizin olmasını istiyoruz. Sabah 8'de işe gelip akşam 6, 6 buçuk gibi işimizi bırakıp geri kalan zamanımızı çocuklarımızla harcamak istiyoruz. Bulunduğumuz ortam pek sağlıklı bir ortam değil. Sosyal güvencelerimiz yok. Herhangi bir hak talep edemiyoruz. Ben 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Doğru düzgün ödenmiş sigorta primim yok. Kendi şartlarımla ödeyebilirsem ödüyorum. Ödeyemezsem borç içindeyim. 3 çocuğum var mecburen Bağ-Kur'lu olmak zorundayım. 3 tane çocuğum var. Zor geçiniyorum. Haklarımızın iyileştirilmesini istiyorum" dedi.