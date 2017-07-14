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Manisa’da Tarlada Top Mermisi Bulundu

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Manisa’da Tarlada Top Mermisi Bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi tarlasında patlamamış top mermisi buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi tarlasında patlamamış top mermisi buldu. Çiftinin bulduğu top mermisi emniyet ekipleri tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Lütfi Aydoğan, tarlasını traktörle sürdüğü esnada pulluğuna top mermisi takıldı. Durumu fark eden Aydoğan, hemen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından top mermisi güvenli bir şekilde imha edildi.

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