Manisa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Sarıgöl karayolunun Alaşehir çıkışındaki Çataltepe kavşağında saat 12.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Altıngül (42) yönetimindeki 64 EP 502 plakalı otomobil ile Salim Erbay yönetimindeki 45 EA 590 plakalı otomobil Çataltepe kavşağında çarpıştı. Kazada Mücahit Altıngül'ün eşi Müslüme Altıngül (40) olay yerinde hayatını kaybetti. kazada ağır yaralanan Mücahit Altıngül ile birlikte, hafif yaralı Zeynep Altıngül, (12) Nazmiye Karaca, (74) diğer araçta bulunan Salim Erbay ve Ayşe Erbay Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.