Manisa’da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde gübre yüklü traktörün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gübre yüklü traktörün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Salihli-Gölmarmara yolu Tekelioğlu Mahallesi Teslime mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Sarı (27), ikamet ettiği Tekelioğlu Mahallesi'nde plakasız traktörünün römorkuna tarlasına atmak için gübre yükleyip yola çıktı. Ancak Teslime mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Recep Sarı'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.