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Manisa’da Yeşilay Haftası Kutlanıyor

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Manisa’da Yeşilay Haftası Kutlanıyor
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi yönetimi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi yönetimi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Berk Mersinli ve yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Berk Mersinli kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer'e teşekkür ederek Yeşilay Haftası kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Mersinli, "Çarşıda stantlarımızı açtık. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde stant açacağız. Gençlerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sempozyumlarımız olacak. Ödül törenlerimiz, kahvaltı programlarımız olacak. Yeşilay haftası ve Yeşilay'ın mücadele alanları olan uyuşturucu, sigara, alkol, internet üzerinden farkındalık ortaya koymak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm yıl boyunca bu etkinliklerimiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu hafta daha yoğun bir farkındalık ortaya koyuyoruz. 1-7 Mart haftası bittikten sonra Nisan sonu Mayıs başı gibi şubemizde yeniden bir görevlendirme olacak. Başta Sayın Valimiz olmak üzere kamu kuruluşlarımız ve sivil toplumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız gönüllü olarak, kendi imkânları doğrultusunda çalışmalarını yapıyorlar" dedi.

Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "Bütün devletlerin ve elbette Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının sağlığı, huzuru, mutluluğu için bu alanda yapması gereken çok şeyler var, kurumsal yapısı içerisinde yapıyor. Bazı sorunlar var ki sadece devlet müdahalesiyle, devlet işleyişi içerisinde, devlet kurumlarıyla çözülebilir mahiyette değil. İlgili olduğunuz alandaki sorunlar, devletten ziyade birebir fertleri, sokaktaki insanları, aileleri, doğrudan ilgilendiriyor. Bu manada bir gönüllü kuruluş olarak, bir sivil toplum örgütü olarak son derece önemsediğimiz bu hadisede hem bağımlılıkla, bağlılıkla mücadele hem sonuçlarının izlenmesi hem de bunları peşinen önleyecek olan değerlerin toplumda yaygınlaştırılması manasında sokağın, anne babaların, amcaların, halaların, teyzelerin, arkadaşların kısacası Türk Milletinin, Manisa özelinde ise Manisalı hemşerilerimizin temsilcisi durumundalar. Hem onlara vekaleten ağır sorumluluğu tüm Manisalı hemşerilerimiz, annelerimiz, babalarımız, adına göğüslemiş, sırtlamış götürüyor durumdalar. Bu mesele o kadar önemli ki hiç birimiz kaçınamaz, başka birisine öteleyemez, erteleyemez durumdayız. Yeşilay Cemiyeti şubemizin burada yaptığı bütün çalışmalara tüm imkanlarıyla katkı verilmesini diliyorum" diye konuştu.

Manisa’da Yeşilay Haftası Kutlanıyor

Manisa’da Yeşilay Haftası Kutlanıyor

Manisa’da Yeşilay Haftası Kutlanıyor

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