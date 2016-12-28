Manisa’da Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa'da zirai don uyarısı yapılarak üreticilerin dikkatli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa'da zirai don uyarısı yapılarak üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Manisa'da 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği bölgemizde 29 Aralık'ı 30 Aralık'a bağlayan gece saatlerinden, 2 Ocak 2017 Pazartesi sabah saatlerine kadar hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."