Manisalı Anneler Kahkaha Yogası İle Tanışacak

Manisa'nın en önemli çekim merkezi ve buluşma noktası olan Forum Magnesia, 14 Mayıs Pazar Günü saat 16.00'da Anneler Günü'ne özel "Kahkaha Yogası" etkinliği...

Manisa'nın en önemli çekim merkezi ve buluşma noktası olan Forum Magnesia, 14 Mayıs Pazar Günü saat 16.00'da Anneler Günü'ne özel "Kahkaha Yogası" etkinliği gerçekleştirilecek.

Manisa'nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Forum Magnesia 14 Mayıs Anneler Gününde yine farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Forum Magnesia'da, 14 Mayıs Pazar Günü saat 16.00'da Anneler Günü'ne özel "Kahkaha Yogası" etkinliği gerçekleştirilecek.

Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz tarafından verilecek ücretsiz yoga eğitimi ile annelerin tüm streslerini atıp sağlıkla gülümsemeleri hedeflenen etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor. Son yıllarda tüm dünyada ilgi gören Kahkaha Yogası insanı rahatlatan, sakinleştiren doğru nefes teknikleri ile kahkahanın birleşmesinden oluşuyor.