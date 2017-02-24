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Manisalı Badmintoncular Milli Takım Seçmelerine Katıldı

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Manisalı Badmintoncular Milli Takım Seçmelerine Katıldı
16-21 Şubat tarihleri arasında Bursa Acemler Spor Salonu'nda "Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Gençler Milli Takım Seçmeleri" müsabakaları...

16-21 Şubat tarihleri arasında Bursa Acemler Spor Salonu'nda "Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Gençler Milli Takım Seçmeleri" müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular 580 sporcu arasında tekler ve çiftler kategorisinde ilk 32'ye girerek önemli bir başarı elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular, elde ettikleri başarıyla yine Manisa'yı gururlandırdı. Türkiye Badminton Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan "Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Gençler Milli Takım Seçmeleri" müsabakaları 16-21 Şubat 2017 tarihleri arasında Bursa Acemler Spor Salonunda gerçekleştirildi. Büyükler Türkiye Şampiyonasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor 3 sporcu ile katıldı. Toplamda 580 sporcu ve 276 kulüp arasından yeşil beyazlı badmintoncular, Türkiye sıralamasında tekler ve çiftler kategorisinde ilk 32'ye girerek, önemli bir başarı elde etti.

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