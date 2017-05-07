Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi sakinlerini her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Çapa Çarık Dede Hayrı', bu yıl da yüzlerce...

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi sakinlerini her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Çapa Çarık Dede Hayrı', bu yıl da yüzlerce Manisalıyı Emlakdere'de bir araya getirdi.

Manisa merkez Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi sakinlerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Çapa Çarık Dede Hayrı" bu yıl da yüzlerce Manisalıyı Emlakdere'de buluşturdu. Hayır yemeğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler katıldı. Mahalle Muhtarı Kadir Kocabıyık ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Türkgüler, vatandaşlara Başkan Ergün'ün selamlarını iletti. Konuklara lokma, pilav ve ayran ikram edilen hayırda, eller hep birlikte semaya açılarak dualar okundu. Hayır yemeğinin sonunda Emlakdere Mahallesi Muhtarı Kadir Kocabıyık'a Başkan Ergün'ün selamlarını ileten Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Muhtar Kocabıyık'a çeşitli hediyeler takdim etti.