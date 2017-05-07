  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 14 °C

Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu

» »
Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi sakinlerini her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Çapa Çarık Dede Hayrı', bu yıl da yüzlerce...

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi sakinlerini her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Çapa Çarık Dede Hayrı', bu yıl da yüzlerce Manisalıyı Emlakdere'de bir araya getirdi.

Manisa merkez Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi sakinlerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Çapa Çarık Dede Hayrı" bu yıl da yüzlerce Manisalıyı Emlakdere'de buluşturdu. Hayır yemeğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler katıldı. Mahalle Muhtarı Kadir Kocabıyık ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Türkgüler, vatandaşlara Başkan Ergün'ün selamlarını iletti. Konuklara lokma, pilav ve ayran ikram edilen hayırda, eller hep birlikte semaya açılarak dualar okundu. Hayır yemeğinin sonunda Emlakdere Mahallesi Muhtarı Kadir Kocabıyık'a Başkan Ergün'ün selamlarını ileten Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Muhtar Kocabıyık'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu

Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu

Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didimli Romanlar Hıdrellezi Gönüllerince Kutladı07 Mayıs 2017 Pazar 16:33
  • Şalpazarı’nda "Geleneksel Halk Kültürümüz" Çalışması07 Mayıs 2017 Pazar 16:33
  • Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı Değiştiriyor07 Mayıs 2017 Pazar 16:13
  • Muazzez Sümer Mta Lisesi Grup Şampiyonu Oldu07 Mayıs 2017 Pazar 16:13
  • Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü07 Mayıs 2017 Pazar 16:08
  • Beü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı07 Mayıs 2017 Pazar 16:08
  • Darıalan Köyünde Hayır Yemeği Düzenlendi07 Mayıs 2017 Pazar 16:03
  • İnderesi Caddesi Yenileniyor07 Mayıs 2017 Pazar 16:03
  • Yazar Mine Sultan Ünver Okurları İle Buluştu07 Mayıs 2017 Pazar 16:03
  • Lapseki Tsm’den İlköğretim Öğrencilerine Hijyen Eğitimi07 Mayıs 2017 Pazar 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti