Manisalılar İzmir’e Kaçıyor

Sanayisi ve tarımıyla cazibe merkezi haline gelen Manisa'da kira ve konut satışlarında yaşanan fiyat artışı birçok çalışanın yarım saat mesafedeki...

Sanayisi ve tarımıyla cazibe merkezi haline gelen Manisa'da kira ve konut satışlarında yaşanan fiyat artışı birçok çalışanın yarım saat mesafedeki İzmir'e yönelmesine neden oldu. Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da daha ucuza kirada oturup Manisa'da çalışanların sayısı hızla artıyor. Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, emlak fiyatlarındaki artışlara TOKİ'lerin de çare olamayacağını belirterek, şehirdeki imar sorununun çözülememesi halinde bu sıkıntının giderek büyüyeceğini dile getirdi.

Manisa şehir merkezinde sobalı bir dairenin kira fiyatı 600-700 TL arasında değişirken doğalgazlı dairelerde ise rakamlar 1000-1200 TL'ye kadar çıkıyor. Site içinde normal bir dairenin kira fiyatı ise asgari ücreti de geçerek 1500 TL'ye kadar çıkmış durumda. 10-20 yıllık binalardaki dairelerin satış bedelleri 150-200 bin TL arasında değişirken yeni yapılmış binalarda bu rakamlar neredeyse iki katına kadar ulaşıyor. Birçok kişinin asgari ücretle çalıştığı Manisa'da kiralardaki yüksek rakamlar ise vatandaşı zor durumda bırakıyor. İmar sorununun hala çözülemediği şehirde Organize Sanayi Bölgesinde veya kamu kurumlarında çalışan birçok kişi daha ucuz olduğu için sadece yarım saat uzaklıktaki İzmir'i tercih ediyor.

"İmar sorunu Manisa'nın ayıbı"

Manisa'nın sanayisi, tarımı ve iklimi dolayısıyla her geçen gün büyüyen ve göç alan bir şehir olduğunu dile getiren Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Şehirlerimiz gün geçtikçe yoğunlaşıyor, büyüyor. Yaşadığımız şehir Manisa'da düşünecek olursak, Manisa büyükşehir olunca potansiyel bir şehir oldu. Dışarıdan göç imkanı sağlayan bir şehir oldu. Bunu sanayimize bağlıyoruz, üniversitemizin değişik kollarının oluşmasına ve tarımın daha geniş kapsamında açılımına bağlıyoruz. Dolayısıyla Manisa'nın bir taraftan büyükşehir oluşundan dolayı ve göçlerin buralara doğru daha çok olduğu, 4 mevsimi ayrı ayrı ve bir arada yaşadığımız bir şehir olarak insanların biraz daha buraları tercih ettiğini görüyoruz. Burada almak fiyatlarında gerek satışlarda gerekse kiralardaki yüksekliği ele alacak olursak bunun yegane sebebi imar revize uygulaması, imar sorununun çözülememesi. 30 yıllık imarla yaşayan bir Manisa. 30 yıl önce yapılmış bir imar. Büyüyen ve gelişen bir şehrimiz. Yaklaşık 1 milyon 500 bin nüfusa sahip bir şehir. Ama burada hala daha 30 yıl önce yapılmış imar planıyla yaşıyoruz ve imar sorununu hala daha çözemiyoruz. Bu bizim ayıbımız, Manisa'nın ayıbı, siyasilerin ayıbı diye düşünüyorum. Bu ayıbın da en kısa zamanda giderilmesinden yana olduğumu söylemek istiyorum mesleğimiz itibariyle" dedi.

"Manisa İzmir'i solladı"

Manisa'daki yüksek fiyatların vatandaşı İzmir'e yönlendirdiğini kaydeden Akyüz, "Manisa İzmir'i solladı. Eskiden insanlar derdi ki "İzmir büyükşehir, nüfusu daha kalabalık 6-7 milyona sahip bir nüfus diye söylerdik. Ama son zamanlarda bunu görüyoruz ki Manisa İzmir'i solladı gerek kiralarda gerekse satışlarda. Manisa'da kirada oturacaklar İzmir'e kaçıyorlar, ev alacaklar İzmir'e kaçıyorlar. Bunlar da İzmir'in daha ucuz olduğunu ve daha yaşanabilir bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli söylüyoruz ya "Manisa'da kazanıp İzmir'de yiyorlar" diye burada da Manisa'nın pahalı oluşundan dolayı biz buna cevap veremiyoruz. Bu talebe cevap veremediğimiz için bugün Bornova'da, Bayraklı'da, Karşıyaka'da daha ucuz oturma imkanı var, daha ucuz evler olduğu için insanlarımız buraları tercih ediyorlar. Onun için Manisa'da fiyatlar bir hayli yüksek. Şu anda TOKİ yapılıyor, TOKİ buna da cevap vermeyecek. Burada imarın mutlaka açılması gerekiyor. TOKİ'nin yapacağı bin 100 tane ev buna ne kadar cevap verebilir? Buna ancak kısa zamanlı cevap verebilir. İlerleyen günleri düşündüğümüzde yine sıkıntı söz konusu olabilir ama her şeyi bir tarafa bırakıp bunu imara bağlıyoruz. Mutlaka bu sorunun aşılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Asgari ücretten fazla ev kirası"

Yaşanabilir bir evin fiyatının 800-1.000 TL arasında değiştiğini kaydeden Akyüz şunları söyledi: "Manisa'da bir dairenin 1.500 TL'ye kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu da bizim ayıbımız. Bir daireden bahsediyoruz villa falan değil bir dairenin fiyatı lüks diye tabir ettiğimiz site içinde havuzlu dairelerimiz 1.500 TL'ye kadar gidiyor. 1.400 TL asgari ücretin olduğu bir ülkede 1.500 TL yani asgari ücreti geçen bu kira artışını kabullenmemiz mümkün değil. Normal standart bir ailenin yaşayabileceği bir ev 600-700 TL'den aşağıya değil. Mesela doğalgazlı diyoruz, doğalgaz artık lüks değil, doğalgaz ihtiyaç. Dolayısıyla kömürle ısınıp havayı kirletmektense doğalgazla ısınıp yaşam standardını yükseltmek lüks değil. İnsanlarımız doğalgazlı evi lüks diye tabir ediyor. İhtiyaç olduğu için biz bunu bu şekilde görmüyoruz. Bu tür evlerimizde yani merkezi ısıtmalı veya doğalgazlı, kombili ısıtmalı evlerimizde de 800-1.000 TL arasında fiyatları bu da düşündürücü bir rakam."

Vatandaşlar da Manisa'daki ev kiralarının ekonomik şartlara göre yüksek olduğunu belirtirken, Manisa'daki fiyatların dengelenmesini istediklerini ve uygun şartlara gelmesini beklediklerini dile getirdi.