Manisalılar Kartlı Sayaçla Suyu Ucuza Kullanıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bir açıklamada hesabını bilen vatandaşların kartlı sayaçtan memnun olduğunu belirtilerek 189 bin...

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bir açıklamada hesabını bilen vatandaşların kartlı sayaçtan memnun olduğunu belirtilerek 189 bin 191 aboneden sadece 4 bin 724 kişinin itiraz ettiğini vurguladı. Aile bütçesinin korunmasına büyük katkı sağlayan akıllı sayaçlar sayesinde sudan da önemli ölçüde tasarruf sağlandığının altını çizen MASKİ, başka hiçbir büyükşehir belediyesinin kartlı sayaç abonelerine suda indirim ve sayaç taksitlendirmesi yapmadığına da vurgu yaptı.

MASKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na dayalı Ölçü ve Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre, 10 yıllık hizmet sürelerini dolduran su sayaçlarının periyodik muayenelerinin yapılması zorunlu tutulmuştur. 2015 yılında, 498 bin su abonesinden 193 bini 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçları kullanmaktaydı. Bu sayaçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 10 yılın üzerindeki sayaçların muayene edilmemesinin yanı sıra, henüz yeni bir kurum olan MASKİ bünyesinde de bir sayaç laboratuvarı yer almamaktaydı. Yine kurum bünyesinde, muayene işlemi için değişimi yapılabilecek yüz binlerce yedek sayaç bulunmamasından ötürü, bu koşullarda sayaçların tamamının 1 yıl içerisinde muayene edilebilmesi imkanlar dahilinde değildi. Bu sebeple, kendisine yasayla verilen görevi yerine getirme yükümlülüğü bulunan MASKİ tarafından diğer illerde de olduğu gibi sayaç değişimi yoluna gidilmiştir. Ayrıca, yine yönetmelikte yer alan madde uyarınca, sayaçların fiziki su kayıplarını önlemek adına hassas ve güvenilir olmasının yanında, belirlenen ölçme hassasiyet aralıklarına uygun olması zorunludur. Bu sebeplerle 2015 yılı Mayıs ayı MASKİ Genel Kurulu'nda kartlı sayaç uygulamasına geçilmesine ve sayaç bedelinin taksitlendirilmesine yönelik madde oylanarak, tüm siyasi parti gruplarının yer aldığı kurulda oy birliğiyle karar alınarak yürürlüğe girmiştir"

Yüzde 10 indirim uygulaması sadece Manisa'da

Kartlı sayaç kullanan iller arasında yüzde 10 indirim yapılan tek ilin Manisa olduğu vurgulanan açıklamada, "Uygulamanın başarıyla yürütüldüğü Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Ankara gibi illerde yapılan teknik incelemeler sonrasında sayaç temini için piyasa araştırmaları gerçekleştirilmiştir. İlgili yönetmelik tebliğinde, "Sayaçlar, Büyükşehir belediyelerinde idarece temin edilmektedir" denildiğinden, 7 Eylül 2015'te açık ihale usulüyle yapılan ihale sonucunda en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Diğer 30 Büyükşehir Belediyesi arasında hiçbir ilde, sayaç bedelinin taksitlendirilmesi ve kartlı sayaç abonelerine yüzde 10 indirim yapılması gibi bir uygulama mevcut değildir. Vatandaşa en iyi hizmetin en uygun şekilde ulaştırılmasını amaç edinen MASKİ, sayaç ve montaj bedelini 18 taksite bölerek, vatandaştan vade farkı da almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

189 bin 191 aboneden 588'i mahkemeye başvurmuş

Kartlı sayaç kullanan 189 bin 191 aboneden sadece 588'inin mahkemeye başvurduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm bunların yanı sıra, Manisa şehri, kartlı sayaç uygulamasıyla MASKİ ile birlikte tanışmamıştır. Manisa, Büyükşehir olmadan önce; Ahmetli, Demirci, Kırkağaç, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara, Gördes, Selendi, Sarıgöl, Soma ve Manisa merkezde 18 bin 336 adet kartlı sayaç abonesi mevcuttur. 2 buçuk yıl süresince kurumumuz tarafından toplamda 189 bin 191 bin adet ön ödemeli su sayacı montajı gerçekleştirilmiştir. 189 bin 191 aboneden yalnızca 588'i Tüketici Hakem Heyeti'ne, 4 bin 136 abone ise kurumumuza itiraz dilekçesi vermiştir. Bu itirazlar anca yüzde 2'lere ulaşmaktadır. Ayrıca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunan 30 abonemiz, kartlı sayaçları kullanmaya başladıktan sonra başvurularından vazgeçerek, bu sayaçları kullanmaya devam etmek istediklerini beyan etmişlerdir. Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarından 53'ü lehimize, 65 tanesi de aleyhimize sonuçlanmıştır" denildi.

Sistemin avantajlarıyla tanışanlar memnun

Kartlı sayaç kullanan vatandaşların uygulamadan memnun olduğu belirtilen açıklamada, "Kartlı sistemle tanışan vatandaşlar, kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmesi, su kullanımında tasarruf sağlaması, mülk sahibi ve kiracı arasındaki sıkıntıları ortadan kaldırması gibi nedenlerle yeni nesil elektronik sayaçların avantajlarını görerek tercihlerini bundan yana kullanmaktadırlar. Ayrıca, akıllı sayaç abonelerine uygulanan yüzde 10 indirim sayesinde, 4 kişilik bir ailenin yılda ortalama 45 günlük su tüketimi bedelsiz gibi hesaplanarak, aile bütçesine büyük katkı sağlanmaktadır. Ön ödemli sistem gereği, kullandıkları suyun parasının öncesinde veren vatandaş, suyun bilinçli kullanımı yönünde de bir bilinç ve davranış geliştirmektedir. Gereksiz su sarfiyatından kaçındıkça, Manisa için çok kıymetli olan yeraltı su kaynaklarının da korunması sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yaşlı, engelli ve çalışan aboneler için de kolaylık sağlandığı vurgulanan açıklama şöyle tamamlandı: "Abonelik işlemleri için hizmet birimlerimize kendi imkanlarıyla ulaşamayacak olan yaşlı, engelli ve çalışan abonelerimize Genel Müdürlüğümüzce sağlanan araçla ulaşım imkanıyla da vatandaşlarımızın günlük hayatları daha kolay hale gelmektedir. Evlerinden çıkamayacak durumda olan kimselerin kart dolumu ya da fatura yükleme gibi işlerinde ise, bu hizmet görevli personelimizce verilmektedir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı belgesine layık görülen sosyal sorumluluk projemizden, Alo 185 Çözüm Merkezi'mize telefonla ulaşan abonelerimiz kolaylıkla faydalanabilmektedir. Teknolojik imkanlar ışığında, Manisalıların refah seviyelerini yükselterek, abone işlemlerini kolaylaştırmak için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğümüz, vatandaş memnuniyetine yönelik hizmetlerine aralıksız şekilde devam edecektir."