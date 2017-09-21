Manisa’nın İçme Suyu Kalitesi Kontrol Altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine verilen içme suyunun kalite standardını korumak amacıyla MASKİ ilçe şeflerine ve görevli personele...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine verilen içme suyunun kalite standardını korumak amacıyla MASKİ ilçe şeflerine ve görevli personele yönelik klor dezenfeksiyonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde içme suyu kalitesinin standardını korumak amacıyla çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda, düzenli olarak yürütülen faaliyetlerle içme suyu dezenfeksiyonunu kontrol altında tutan MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, MASKİ ilçe şefleri ve görevli personel katıldı. Toplantıda; ilçe birimlerindeki içme suyu dezenfeksiyon sistemlerinden sorumlu personele dezenfeksiyonunun önemi vurgulanarak, su depolarında yapılan kontrol ve ölçümler hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Vatandaşlar, içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilir"

Manisa'nın 17 ilçesine kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile içme suyu tüketmeleri amacıyla gerek merkez ve ilçe birimlerimizdeki ilgili personelimiz, gerekse de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sularımızın dezenfeksiyonu ve kimyasal değerleri sürekli denetim altında tutuluyor. Klor ölçüm cihazlarımız da düzenli aralıklarla bu değerlerin ölçümünü gerçekleştiriyor. Bununla birlikte bilgilendirme toplantılarımızla da bu çalışmalarımızın değerlendirmesini yaparak içme suyu kalitesini sürekli kontrol altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.