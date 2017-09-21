  • BIST 104.281
  • Altın 145,445
  • Dolar 3,5051
  • Euro 4,1748
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Manisa’nın İçme Suyu Kalitesi Kontrol Altında

» »
Manisa’nın İçme Suyu Kalitesi Kontrol Altında
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine verilen içme suyunun kalite standardını korumak amacıyla MASKİ ilçe şeflerine ve görevli personele...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine verilen içme suyunun kalite standardını korumak amacıyla MASKİ ilçe şeflerine ve görevli personele yönelik klor dezenfeksiyonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde içme suyu kalitesinin standardını korumak amacıyla çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda, düzenli olarak yürütülen faaliyetlerle içme suyu dezenfeksiyonunu kontrol altında tutan MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, MASKİ ilçe şefleri ve görevli personel katıldı. Toplantıda; ilçe birimlerindeki içme suyu dezenfeksiyon sistemlerinden sorumlu personele dezenfeksiyonunun önemi vurgulanarak, su depolarında yapılan kontrol ve ölçümler hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Vatandaşlar, içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilir"

Manisa'nın 17 ilçesine kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile içme suyu tüketmeleri amacıyla gerek merkez ve ilçe birimlerimizdeki ilgili personelimiz, gerekse de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sularımızın dezenfeksiyonu ve kimyasal değerleri sürekli denetim altında tutuluyor. Klor ölçüm cihazlarımız da düzenli aralıklarla bu değerlerin ölçümünü gerçekleştiriyor. Bununla birlikte bilgilendirme toplantılarımızla da bu çalışmalarımızın değerlendirmesini yaparak içme suyu kalitesini sürekli kontrol altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terör Gazisine Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 16:18
  • Manisa’nın İçme Suyu Kalitesi Kontrol Altında21 Eylül 2017 Perşembe 16:18
  • Meram Gençlik Meclisi Proje Eğitimi Aldı21 Eylül 2017 Perşembe 16:13
  • Biga’da Ahilik Haftası Kutlandı21 Eylül 2017 Perşembe 16:08
  • Büyükşehir Manisa’nın Geleceği İçin Yatırımlara Devam Edecek21 Eylül 2017 Perşembe 15:58
  • Ümraniye’de Meslek Edindirme Kursları Öğrencileri Sertifikalarını Aldı21 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Avrupa İşbirliği Günü Kutlamaları Kırklareli’de Gerçekleşti21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
  • Güreşçiler Hayvanat Bahçesini Ziyaret Etti21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
  • Seyhan Nehri’ne Düşen Köpeği Vatandaşlar Kurtardı21 Eylül 2017 Perşembe 15:43
  • Kaymakam Dundar, Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı21 Eylül 2017 Perşembe 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti