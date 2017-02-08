Manisa’nın İkinci Yıldızı Akhisar’a Geliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 4 ay önce faaliyete geçen Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ikincisi kısa süre sonra Akhisar'da faaliyete geçecek.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 4 ay önce faaliyete geçen Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ikincisi kısa süre sonra Akhisar'da faaliyete geçecek.

Manisa İl Toplum Sağlığı Merkezi ile Akhisar Belediyesi arasında düzenlenen protokol ile Efendi Mahallesi Halk Konağı merkezini 5 yıllığına kiralanan binada Sağlıklı Yaşam Merkezi kuruldu. Merkezde sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amaçlanıyor. Başta kalp-damar hastalıkları ve kanserler olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlayan sigara bağımlılığından kurtulmak için ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmetinin verileceği merkezde, obeziteyle mücadele konusunda da beslenme ve diyet danışmanlığı ile fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunulacak. Ayrıca merkezde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla riskli yaş gruplarındaki vatandaşlara ücretsiz olarak kanser taraması yapılacak.

Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve Toplum Sağlığı Yaşam Merkezi Başkanı Uzman Dr. Öznur Özkan Bambal ile birlikte Efendi Mahallesinde bulunan merkezi yerinde inceleyerek son durumunu kontrol etti. İncelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde öncelikle tüm kanser taramalarını burada yapabileceğiz. Rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri. Sonrasında psikolojik destek konusunda ergen gençler ve evlilik öncesi danışmanlık şeklinde psikolojik desteklerimiz olacaktır. Aynı zamanda anne sınıflarımız, annelerle ilgili, anne adayları ile ilgili eğitimlerimiz yine obezite mücadele biriminde çok yakın zamanda satın alacağımız elimize ulaşacak olan vücut analiz cihazları ile birlikte diyetisyenlerimiz vücut analizi yapmak suretiyle hastalarımızın diyetlerini düzenleyecekler ve onların takiplerini yapacaklar. Yine aynı şekilde bütün uyuşturucu ile mücadele koruyucu sağlık hizmetleri anlamında yapılabilecek tüm hizmetleri burada tek binada toplayacağız ve Akhisar halkının hizmetine sunacağız" dedi.